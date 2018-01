Fostul fotbalist George Weah a depus juramantul ca presedinte al Liberiei

Fostul fotbalist George Weah a depus jurământul ca preşedinte al Liberiei în faţa a mii de susţinători în delir şi a altor şefi de stat africani, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); La ceremonia de pe arena Samuel Kanyon Doe, de 35.000 de locuri, drapelul liberian a fost coborât, iar apoi ridicat, pentru a marca tranziţia de la preşedintele în exerciţiu, Ellen Johnson Sirleaf, 79 de ani, prima femeie aleasă şefă a unui stat african în 2005, în faţa lui George Weah. Noul şef al statului, îmbrăcat în alb, a depus jurământ în faţa preşedintelui Curţii Supreme, Francis Korkpor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Am petrecut mulţi ani din viaţă pe stadioane, dar sentimentul pe care îl trăiesc astăzi este incomparabil", a declarat fostul atacant de la AS Monaco, Paris Saint-Germain şi AC Milan, în vârstă de 51 de ani, singurul fotbalist african care a câştigat Balonul de Aur, în 1995. "Uniţi suntem sigur că reuşim ca naţiune. Divizaţi suntem siguri că vom da greş", a declarat George Weah. Însoţit de soţia sa Clar şi de copii, el şi-a plasat mandatul sub semnul luptei împotriva corupţiei: "Trebuie să-i punem capăt. Funcţionarii noştri trebuie să aibă un salariu decent", a spus el, lansând un apel sectorului privat şi subliniind că "Liberia este deschisă afacerilor". Sirleaf părăseşte puterea după ce a reuşit să menţină pacea în această ţară din Africa de Vest răvăşită de războiae civile, soldate cu 250.000 de morţi, între 1989 şi 2003. Dar bilanţul economic şi social este mai puţin bun, iar sărăcia este răspândită în ţară. Senatoarea Jewel Howard-Taylor, desemnată vicepreşedinte ...