Fostul international olandez Clarence Seedorf a fost numit in functia de selectioner al Camerunului

Cornel Marinescu este pilotul care nu a supraviețuit în urma tragediei aviatice din Frătăuții Vechi, județul Suceava. El avea 60 de ani și o experiență uriașă în spate. Bărbatul aflat în celălalt avion de mici dimensiuni se numește Sorin Bochiș, are 53 de ani și este din Timișoara. Din nefericire, el se află în stare critică […]