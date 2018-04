Fostul iubit al Loredanei Chivu, primele declaratii despre tentativa de sinucidere a blondei

Loredana Chivu a incercat in urma cu putine zile sa isi puna capat zilelor, insa mama sa a intervenit la timp si a sunat la numarul de urgenta 112. Fostul iubit al Loredanei Chivu, Mihai Colesnicov, a dat primele declaratii dupa acest eveniment si sustine ca aceste informatii sunt false.

In urma cu cateva zile, in locuinta sa din Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, Loredana Chivu a inghitit un pumn de somnifere, cauza fiind o posibila infidelitate a fostului iubit. Mama blondinei a intervenit, din fericire la timp, si a fost cea care a sunat la 112. Loredana Chivu este in prezent bine. Fostul ei partener sustine, insa, ca aceasta nu ar fi incercat sa se sinucida si ca toate aceste informatii sunt complet false.

Mihai Colesnicov a declarat conform romaniatv.net ca nimic nu e adevarat.

„Nu e adevarat nimic! Nu mai credeti ce vedeti prin ziare. A exagerat doar cu somniferele pe care mereu le ia si i-a venit rau”, a declarat Mihai Colesnicov , fostul iubit al Loredanei Chivu, citat de RTV.

