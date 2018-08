Fostul mare portar, Rica Raducanu, pradat de hoti, la Mangalia

Fostul mare portar Rică Răducanu a fost călcat de hoți. Aceștia au intrat în apartamentul pe care Rică Răducanu îl deține la Mangalia."Eu sunt născut în Constanţa, am un apartament la Mangalia. M-am dus acolo, am stat la meci, am adormit şi dimineaţa la 6 m-am trezit să scot telefonul din priză: nu era.Lângă pat, gentuţa în care aveam tot ce aveam: acte, buletin, actele maşinii... A dispărut. Nu mai am nimic acum. Nu m-am trezit, nu am auzit nimic. Nu am păţit aşa ceva în viaţa mea", a povestit Rică Răducanu la România TV.Potrivit acestuia,cel mai probabil hoţii au intrat pe balcon, apartamentul fiind situat la un etaj inferior. "Nu mai sunt om, mă tracasează povestea asta", a dezvăluit Rică Răducanu.sursa foto: b1.tv