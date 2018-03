Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu: "Va rog, nu mai dati spaga in spitale! Daca vi se cere, sunati la hotline-ul anticoruptie!"

Vlad Voiculescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E greu sa incepi sa crezi ca poti fi tratat cum trebuie, in Romania, dupa atatia ani in care doar ”atentia” te facea bagat in seama. Mai ales in momentele in care e vorba de sanatatea ta sau a cuiva apropiat, dar, daca vrem sa schimbam ceva in tara asta, ar trebui sa incepem sa nu fim primii care hulim spaga doar atunci cand nu ne este de folos noua! Mai intai de toate e vorba de medici, care ar trebui sa inteleaga ca nu pot cere, dar ca inca pot primi, de la cei care au si care o pot face, dar ca si ei vor fi tratati cu acelasi profesionalism ca si cei sarmani. Lucrul asta chiar nu e greu, iti trebuie doar putin respect fata de sine si fata de meseria cu har pe care ti-ai ales-o. ...