Fostul model Playboy Karen McDougal dezvaluie secrete incendiare despre aventura cu Donald Trump

Ultimul scandal o are in prim plan pe Karen McDougal, un fost model Playboy care a facut public faptul ca a fost una dintre amantele lui Trump, in timp ce acesta era deja casatorit cu actuala sotie, Melania. Intr-un interviu acordat postului de televiziune CNN Karen a marturisit ca aventura cu omul de afaceri a inceput in vara anului 2006 si a durat 10 luni. Inainte sa devina model Playboy Karen McDougal a fost invatatoare la gradinita, insa viata ei s-a schimbat radical dupa ce a castigat un concurs de frumusete. In 1997 aceasta a castigat titlul Playboy "Miss Decembrie", iar in 1998 a fost aleasa modelul anului de Hugh Hefner si fanii publicatiei sale.