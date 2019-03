Fostul președinte al CJ Cluj, condamnat la inchisoare cu suspendare. Seplecan: Aștept ajutorul divin!

Mihai Seplecan

Mihai Seplecan, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, a fost condamnat în cursul zilei de marți, 12 martie, la pedeapsa de 1 an și două luni de închisoare, cu suspendare, după ce magistrații Judecătoriei Cluj l-au găsit vinovat de uz de fals în celebrul dosar al diplomei false. La finele anului 2017, Mihai Seplecan, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, era trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, fiind acuzat că a folosit o diplomă falsă pentru a se angaja în diferite posturi.

Potrivit rechizitoriului de la dosar: ”Fapta inculpatului Seplecan Mihai care, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a folosit, în anul 2010, diploma de licenţă falsificată, aparent eliberată de către Universitatea Spiru Haret din Bucureşti pe numele Szeplekan Ş. Mihai, înscris oficial ce atestă contrar realităţii că inculpatul este licenţiat în ştiinţe juridice, în vederea susţinerii examenului de disertaţie în cadrul programul master de studii Ştiinţe penale şi criminalistică al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti, respectiv a folosit în perioada 2008 – 2015, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale diploma falsă indicată mai sus, în vederea creării raporturilor de muncă cu instituţii publice şi cu societăţi comerciale, cu consecinţa încadrării sale în muncă, după cum urmează: în funcţia de director dezvoltare în cadrul SC S.S.H. Hidroserv S.A. – Sucursala Cluj, în funcţia de referent de specialitate în cadrul SC Electrica Furnizare SA, respectiv în funcţia de director adjunct comercial, în funcţia de consilier personal al primarilor comunelor Sânmartin, Sînpaul şi Ţaga, post printre ale cărei cerinţe de eligibilitate se număra studiile superioare juridice sau administrative, în funcţia de consilier juridic al primarului comunei Beliş, în funcţia de jurisconsult în cadrul SC K&P Construct SRL”.

Într-un punct de vedere remis pe adresa redacției, Mihai Seplecan a arătat că va contesta decizia de fond, care nu este definitivă, arătând că între el și falsificator nu există o legătură directă.

”Voi atacă decizia. Nu cred în justiție tribunale, judecători, procurori mai ales după mizerile făcute de către ei dovedite în ultima vreme.Percepția juridică nu este identică cu realitatea. De asemenea, nu există nici o legătură între mine și falsificator. Nu există falsificatorul și nu există nici unde vreo dovadă clară că eu cu bună știință am folosit o diplomă falsă.”, arată Seplecan.

Tot potrivit acestuia, ”Lui Dumnezeu nu-i plac calduceii adică aceia nici calzi și nici reci. Această decizie este o decizie caldicea. Putea să fie și mai bună și mai rea. Domnul judecător nu a supărat nici pe judecători și nici pe cei care m-au executat politic dar a crezut că nu mă supără nici pe mine. A dat așa o decizie personală de mijloc.a ieșit dânsul cel mai bine din toate. Astăzi îmi pare rău că am fost corect se pare că adevărul, dreptatea și judecată să nu o căutam la oameni și în Instanțe. Mulți îmi spuneau acum 3 ani jumătate să ard sau să arunc diplomă și să nu o dau la expertiză. Am dat-o de bună voie atât la expertiză cât și la SRI pentru a primi certificatul ORNIS. Așa nu aveau originalul și nu aveau cum și pe ce să mă judece. Eu de bună voie că un bou, prost, fraier, tâmpit am vrut să fiu corect, să mă judec, să mi caut dreptatea în instanță. Astăzi va spun că îmi pare rău mi am pierdut bani, timp, energie și am trecut prins stres și supărări degeaba. Doctoratul lui Coldea nu “se găseste “ omul este liber, cu pensie bună, predă la facultate, călătoreste se întâlnește cu Timbermams. Așa trebuia să fiu și eu bandit și nu fraier. Dar am crezut în Instanțe, judecători și m-am înșelat. Oricum nu deznădăjduiesc și aștept ajutorul Divin iar nădejdea mi-o pun numai și numai în Dumnezeu cât mai am cale de atac sau variante”.

