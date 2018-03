Fostul premier britanic John Major o avertizeaza pe May cu privire la abordarea Brexitului

Fostul premier britanic John Major consideră că ”liniile roşii” pe care şi le-a impus Guvernul britanic al Theresei May în privinţa Brexitului au făcut imposibil un rezultat favorabil, scrie The Associated Press. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Marea Britanie se îndreaptă către o ieşire din Uniunea Europeană (UE) în urma căreia va fi mai săracă şi mai slabă, dacă Guvernul May nu-şi schimbă abordarea, a avertizat fostul premier conservator (1992-1997). Major a îndemnat-o miercuri, într-un discurs, pe Theresa May să respingă ”opţiunea ultra-Brexit” şi să-şi abandoneze opoziţia faţă de rămânerea în piaţa unică şi Uniunea Vamală. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Guvernul subliniază că este necesar să părăsească Uniunea Vamală pentru a putea să negocieze acorduri comerciale în întreaga lume. ”Riscul pierderii avantajelor pe care le avem pe colosala piaţă de la uşa noastră înseamnă să provocăm pagube economice propriului popor britanic”, a avertizat Major. There should be a "free vote" in Parliament to accept or reject final #Brexit deal, and one that could lead to a second referendum, former UK PM Sir John Major sayshttps://t.co/5JEUN16cHw pic.twitter.com/gZ61AZ35m0 — BBC News (UK) (@BBCNews) February 28, 2018 El a apreciat că ar trebui ca Parlamentul să aibă dreptul să accepte sau să respingă un acord cu UE cu privire la Brexit ”sau problema să fie supusă din nou poporului britanic” în alt referendum. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noast ...