Fostul premier Dacian Ciolos: Am lasat tara libera de virusul pestei porcine atunci cand am predat-o“

"Noi în 2016 nu am avut nevoie de informări de la SRI ca să ştim ce se întâmplă în ţară, ca să ştim că există acest risc. Am început să luăm măsuri încă din 2016, chiar dacă nu aveam virusul pestei porcine atunci. Au fost făcute controale preventive, au fost informate autorităţile locale despre aceste riscuri, inclusiv cu măsurile preventive care trebuie să le ia pentru a evita apariţia acestui virus. (...) Am avut o hotărâre de guvern care a vizat în mod specific modul în care autorităţile trebuie să se pregătească pentru prevenirea şi - în cazul în care apar focare - pentru ţinerea sub control a răspândirii virusului. (...) Dacă în cazul acesta ei ar fi aplicat acea hotărâre de guvern, nu eram astăzi în situaţia asta. Deci, domnul Daea a răspuns la întrebările pe care i le-am pus legate de modul în care a luat sau nu a luat măsuri la timp, modul în care are de gând să ia măsuri măcar de acum înainte, pentru a preveni distrugerea completă a sectorului de creştere a porcului, a răspuns prin această afirmaţie, că eu am fost informat şi nu am luat măsuri. Ba da. Noi am fost informaţi, am cules informaţii şi am luat măsuri", a declarat Dacian Cioloş, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.