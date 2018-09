Fostul presedinte al Cehiei, Vaclav Klaus, cere o REVOLUȚIE DE CATIFEA pentru Uniunea Europeana

Fostul preşedinte ceh, Vaclav Klaus, consideră că, după eliberarea din secolul trecut de sub fascism şi apoi de sub comunism, Europa are acum mare nevoie să fie eliberată din nou, de data aceasta din strânsoarea globaliştilor şi multiculturaliştilor, şi de o Uniune Europeană care să se împotrivească principiului suveranităţii, scrie publicaţia Washington Times.

Vaclav Klaus, un vechi critic al Uniunii Europene şi susţinător al identităţii naţionale cu mult timp înainte să se vorbească despre Brexit, a spus marţi în faţa presei americane că Europa are nevoie de o schimbare 'fundamentală, sistemică', după modelul mişcării ce a condus la căderea comunismului în fosta Cehoslovacie cu aproape trei decenii în urmă, scrie agerpres.ro.

'Avem nevoie de o revoluţie, să sperăm că o Revoluţie de Catifea, aşa cum am făcut noi în anii '80', crede fostul preşedinte ceh.

Însă el a admis că modul în care ar putea surveni o asemenea schimbare monumentală rămâne o chestiune deschisă. Vaclav Klaus a respins ideea că şi alte state membre ale blocului comunitar ar putea urma exemplul Marii Britanii şi să părăsească UE. El a remarcat de asemenea că eforturile de a conecta mişcările eurosceptice şi antisistem din ţări precum Ungaria, Polonia, Italia, Austria, Suedia, Olanda, Franţa sau Germania au slabe şanse de succes.

Cât despre preşedintele american, fostul preşedinte ceh a estimat că alegerea lui Donald Trump a fost un 'şoc' de care sistemul politic american avea nevoie.