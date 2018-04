Fostul presedinte EximBank, Ionut Costea, adus la DNA

Ionut Costea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionut Costea a fost adus cu mandat la DNA, marti dupa-amiaza, a anuntat Mihai Gadea la Antena 3. Ionut Costea a fost, intre altele, secretar de stat in Ministerul Finantelor sub guvernarea CDR, vicepresedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, dar si presedinte al EximBank. Paravanul afacerilor lui Ionut Costea Jurnalistii RISE Project arata ca, in ianuarie 2002, Genint SA, o companie de consultanta fiscala din Geneva, solicita Mossack Fonseca infiintarea firmei Yvolan Finance Corp cu sediul in Insulele Virgine Britanice. Identitatea actionarilor nu este cunoscuta, fiind o societate anonima cu actiuni la purtator. Isi pastreaza acest statut pana in 2007, cand intra, oficial, ...