Fostul presedinte, Traian Basescu, in lacrimi la TV. Ce l-a emotionat pe fostul sef de stat

"Acolo este o tara care timp de 50 de ani a trait sub o propaganda soviertica teribila. O populatie stramutata. Romanii sunt insirati in cimitire pana in fundul Siberiei. O tara unde au fost adusi rusi pemtru rusificare, unde alfabetul latin a fost interzis timp de 50 de ani. O tara pe care politicienii o mint. Mulţi dintre ei au sentimentul că sunt dezrădăcinaţi. Pentru oamenii ăştia trebuie să facem ceva. Ei conştientizează că viitorul lor este alături de România. Ei înţeleg că Moldova e o ţară bătută de vânt. Nu e nici în NATO, nu are perspectiva prosperităţii. E între două blocuri, NATO şi Federaţia Rusă. Este o ţară care a trăit 50 de ani într-o propagandă sovietică teribilă” - a transmis Traian Băsescu.