Fostul presedinte, Traian Basescu: Opozitia pare a face un blat cu PSD

Traian Basescu

Opozitia pare a face un blat cu PSD refuzand sa depuna o motiune de cenzura, afirma fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP.

“Opozitia pare a face un blat rusinos cu PSD refuzand sa depuna o motiune de cenzura. PNL si USR pur si simplu mimeaza opozitia. Context: economia este macinata de criza pestei porcine, gestionata cu deplina incompetenta de guvern; sub comanda politica, dreptul la libera exprimare a fost inabusit prin interventia exagerat violenta a jandarmilor impotriva manifestantilor din 10 august in Piata Victoriei; guvernul Dancila este incapabil sa utilizeze fondurile europene; alianta PSD-ALDE scartaie din toate incheieturile datorita ambitiilor prezidentiale ale lui Tariceanu si a blocarii amnistiei si gratierii; PSD este brazdat de falii generate de lupta clicilor din interior pentru bani si putere, lupte care nu se vor opri curand; UDMR se declara nemultumit de colaborarea cu Guvernul Dancila; aripa Ponta este intr-o batalie deschisa cu Dragnea”, a scris Basescu, duminica, pe Facebook.

In opinia lui Traian Basescu, presedintii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, “mimeaza” opozitia si depun motiuni simple impotriva ministrilor Carmen Dan si Petre Daea, “motiuni care constitutional nu au nici un efect”, “in loc sa se alature PMP si sa depuna o motiune de cenzura sanatoasa impotriva Guvernului Dancila, cu ceva sanse de reusita si pentru a continua sa tina PSD-ul in corzi”.

“Daca motiunea de cenzura ar reusi, acela ar fi si sfarsitul lui Dragnea si, slava Domnului, sunt destui parlamentari PSD care ii vor capul acum cand este subrezit consistent. Moment politic mai bun pentru o motiune de cenzura nu poate exista. Reusita sau nu, motiunea ar avea meritul unei delimitari clare a opozitiei de ticalosiile si incompetenta Guvernului Dancila si ale aliantei PSD – ALDE. Din pacate, asistam la un blat degradant pentru PNL si USR, la fel ca blaturile din Parlament la votul legii care propunea 300 parlamentari sau cea prin care se acorda pensii speciale alesilor din administratia locala, cand PNL a votat cot la cot cu PSD. Daca USR si PNL nu gasesc motive pentru o motiune de cenzura, le sugerez sa ia scrisoarea pucistilor Firea, Stanescu si Tutuianu, s-o numeasca Motiune de Cenzura impotriva Guvernului Dancila si s-o depuna. Din PSD vor avea sigur voturile pucistilor care sunt departe de a se dezice de actiunea lor. Sunt unii care se cred pe ei destepti (de fapt niste propagandisti blatisti) si pe noi prosti, care public justifica inactiunea politica prin faptul ca opozitia nu are majoritate in Parlament. De acord. Dar un guvern mai bun decat Guvernul Dancila, cu care sa nu ne fie rusine in presedintia UE, putem avea? Eu sunt convins ca da”, a transmis fostul presedinte. (Sursa: Comisarul.ro)

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.