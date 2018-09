Fostul principe Nicolae se casatorește la Sinaia : Ce face Familia Regala in ziua nunții

Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se căsătorește cu Alina Binder duminică, petrecerea urmând să aibă loc la Cazinoul din Sinaia. În ziua nunții de la Sinaia, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu vizitează Alsacia, a anunțat Casa Regală a României, scrie Mediafax.

Reacția publicului strâns la Palatul Regal, atunci când Nicolae a mers să își prezinte omagiile la moartea Regelui Mihai, dar și în ziua înmormântării, a arătat că acesta beneficiază acum de simpatia pe care românii i-o purtau și Regelui Mihai. Asta în ciuda deciziei luată chiar de rege de a-l exclude pe Nicolae din succesiunea la Coroana României.

În 2015, Regele Mihai a decis să îi retragă titlul de "Principe al României" nepotului său Nicolae şi să îl excludă din succesiunea la Coroana României. Mama fostului principe, Alteţa Sa Regală Principesa Elena, a primit înştiinţarea acestei decizii, printr-o scrisoare personală trimisă de Majestatea Sa Regele. Nicolae era al treilea în ordinea de succesiune, după Mihai I şi Principesa Margareta. Odată cu retragerea titlului de "Principe al României", nepotul regelui a căpătat apelativul de "domnul Medforth-Mills".

Nicolae, în vârstă de 33 de ani, primise titlul de principe în 2010, iar din 2008 a participat la diferite acţiuni, ecologiste şi caritabile. Oficial, motivul excluderii lui Nicolae nu a fost clar: "În ziua de 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului său Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de «Principe al României» şi calificativul de «Alteţă Regală». De asemenea, Regele a exclus pe Nicolae din Linia de Succesiune la Coroana României. Regele Mihai a luat deciziile de mai sus cu gândul la România timpurilor care vor veni după încheierea domniei şi vieţii fiicei sale, Margareta, Custodele Coroanei. Majestatea Sa a afirmat că Familia Regală şi societatea românească din acele vremuri vor avea nevoie de o cârmuire sub semnul modestiei, bine cumpănită, cu principii morale, respect şi mereu cu gândul la ceilalţi", se arăta în anunțul transmis de Casa Regală.

Nicholas Medforth-Mills ("principele Nicolae al României") este fiul principesei Elena a României şi a primit titlul princiar la 1 aprilie 2010, fiind al treilea în ordinea de succesiune dinastică.

În presă apăruseră informații că în spatele deciziei Regelui Mihai I stă o presupusă relație a nepotului său Nicolae cu o tânără pe nume Nicoleta Cîrjan, pe care ar fi lăsat-o însărcinată. Tot în acea perioadă, relațiile dintre Nicolae și unchiul său Radu s-au răcit foarte mult, devenind chiar tensionate, potrivit presei.

Pe 9 februarie 2016 s-a născut Iris Anna, fiica Nicoletei Cârjan. Principesa Elena i-a transmis în trecut lui Nicolae faptul că Regele nu doreşte să îl vadă ¨din cauza comportamentului său lipsit de principii morale¨. Mai mult, Alteţa Sa amintea faptul că Nicolae nu clarificase situaţia paternităţii presupusului său copil.

¨Chiar Regele, primind vestea căsătoriei fiului meu, i-a transmis lui Nicolae, într-o scrisoare privată din 4 august 2017, că este profund întristat că Nicolae nu a făcut nimic pentru a clarifica paternitatea presupusului său copil, o fetiţă de aproape doi ani. Aceasta arată o lipsă de responsabilitate inacceptabilă. La cea mai recentă vizită a mea la Aubonne, în luna august, tatăl meu mi-a confirmat personal decizia sa de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a făcut cunoscut, de câteva ori chiar în scris, că motivul deciziei de a-i retrage lui Nicolae titlul regal este că fiul meu nu are calităţile necesare pentru o poziţie în Casa Regală a României¨, se arăta într-un anunț al Casei Regale, din noiembrie 2017, care o cita pe Principesa Elena.

Nicoleta Cîrjan, femeia cu care se presupune că Nicolae ar avea un copil, a transmis, la rândul ei, că nu a refuzat testul ADN, precizând că a cerut să îl facă în două locuri diferite. Declarația venea după ce Nicolae Medforth-Mills afirmase că situația a rămas neclară deoarece femeia nu s-a prezentat la efectuarea testului.

În 6 noiembrie 2017, Casa Regală anunța că starea generală de sănătate a Regelui Mihai s-a agravat și prezenta o slăbiciune accentuată, cu o ¨scădere semnificativă a rezistenței¨. Atunci, Nicolae Medforth-Mills a pornit imediat spre Elveția să își vadă bunicul. Nu a fost lăsat însă să intre în imobil, fiind acuzat de tentativă de violare de domiciliu, după ce ar fi forțat ușa de la reședința Majestății Sale.

Casa Regală a transmis că Nicolae a agresat trei oameni în scandal, iar la domiciliul Regelui Mihai a fost chemată poliția. Pe de o parte, familia regală susținea că Regele Mihai este cel care nu dorește să își vadă nepotul, în timp ce Nicolae acuza că este a șaptea oară în ultimii doi ani când vrea să îl vadă pe rege, dar nu este lăsat de oamenii din apropierea sa.

Totul a culminat cu un comunicat de presă, transmis în 18 noiembrie, în care Nicolae acuza familia Regală că i-a plătit o sumă modică, după retragerea titlurilor, considerând acum că acești bani erau de fapt pentru exilul și tăcerea sa.

Cât privește paternitatea copilului, ¨în cauza lipsei constante de cooperare din partea mamei presupusului meu copil, situația aceasta a rămas încă neclarificată. Până în acest moment, nu există nicio dovadă medicală care să susțină acuzele mamei¨, preciza nepotul regelui.

Nicolae susținea că ultima dată s-a întâlnit cu bunicul său în 2015, atunci când, din discuții a înțeles că regele nu știa că el are interdicție să stea în România. ¨După ce am informat-o pe mătușa mea Margareta că am ajuns la București pentru a rezolva o serie de probleme personale, inclusiv situația presupusului meu copil, invitând-o cu prietenie să ne vedem, am primit în schimb un mail foarte neplăcut în care eram acuzat că nesocotesc o așa-zisă dorință a regelui. Drept urmare, Casa Regală a considerat de cuviință să sisteze acel modest ajutor financiar la care am făcut referire. Ulterior, am primit și scrisoarea de la Rege, redactată pe calculator, în rândurile căreia, nu l-am recunoscut deloc pe bunicul meu: Mi se comunica rece că îmi este interzis ca de la acel moment înainte să trăiesc sau să muncesc în România. Cunoscându-l bine și petrecând lângă el atâția ani am convingerea că bunicul meu, Regele Mihai, el însuși un exilat, nu mi-ar fi cerut să părăsesc definitiv România. Dacă ar fi avut să îmi spună ceva, mi-ar fi spus-o direct, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Dacă ar fi vrut să ceară ceva de la mine ar fi făcut tot posibilul să fie el cel care cere și în niciun caz un intermediar. Niciodată relația noastră nu a avut nevoie de intermediari¨.

După excluderea lui Nicolae, linia de succesiune a Casei Regale a României arată în felul următor: Alteţa sa Regală Principesa Margareta, Alteţa Regală Principesa Elena, Elisabeta Karina de Roumanie Medforth-Mills (fiica Elenei şi soara lui Nicolae), Alteţa Regală Principesa Sofia (a patra fiică a Regelui Mihai şi a Reginei Ana), Elisabeta Maria Biarneix (fiica Sofiei) şi Alteţa Regală Principesa Maria a României (a cincea fiică a Regelui Mihai).

Duminică, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se află în Republica Franceză, unde vizitează orașele Soultzmatt și Haguenau din Alsacia, la invitația oficială a autorităților celor două municipalități, a anunțat Casa Regală a României. ¨Majestatea Sa Custodele Coroanei a venit în Alsacia pentru a onora memoria soldaților români uciși în anii 1917 și 1918, în lagărul de prizonieri ai armatei germane. De asemenea, Majestatea Sa dorește să aducă omagiu localității Soultzmatt, care a donat Guvernului României, în anul 1919, locul pe care fusese așezat lagărul, pentru a fi transformat în cimitir militar românesc".