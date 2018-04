Fostul procuror sef al DNA DESFIINTEAZA protocolul desecretizat: 'Unele dispoziții INCALCA legea...'

Fostul procuror şef al DNA, Daniel Morar, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, despre protocolul desecretizat săptămâna trecută. Actualul judecător CCR susţine că a semnalat încă din 2009 faptul că unele dispoziţii din protocolul mult discutat în presă şi nu numai ar încălca legea.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii.", a declarat Daniel Morar.

Fostul şef DNA a vorbit însă şi despre cum ajungeau informările şi sesizările SRI în Direcţia Naţională Anticorupţie.

"Fiecare sesizare a SRI era însoțită de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu art. 6 din Protocol, să comunicăm modul de valorificare a informațiilor cuprinse în sesizare. Pe această cale au aflat și procurorii din cadrul DNA, cărora le erau repartizate aceste sesizări, de existența protocolului încheiat între PÎCCJ și SRI, fără însă a-i cunoaște conținutul. Am fost întrebat despre această obligație de către procurorii șefi de secție, le-am confirmat că a fost încheiat un protocol între cele două instituții, dar pe care îl vom ignora și, prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informațiile primite de la SRI. Prin urmare, toate sesizările primite de la SRI, atât cele care nu au avut potențial de valorificare, cât și cele care au fost valorificate”, a mai spus Morar, fostul procuror șef al DNA.

