Fostul sef DNA Daniel Morar, replica pentru Laura Codruta Kovesi: "Cat am fost eu procuror sef..."

Judecatorul CCR Daniel Morar, fost procuror sef al DNA, revine cu previzari pe tema Protocolului SRI-PICCJ, dupa "turul de forta" al Laurei Codruta Kovesi la mai multe institutii de presa. Morar raspunde la afirmatiile sefei DNA si lamureste felul in care procurorii anticoruptie puneau in practica protocolul in mandatul sau. „Eu am raspuns ieri (dublu click) intrebarilor ce mi-au fost adresate punctual in sensul ca: 1. Dispozitia si atitudinea mea ca procuror sef al DNA, atat timp cat am condus institutia, a fost sa nu comunicam date din dosarele aflate in instrumentare, catre SRI, in spetele in care existau note/informari/sesizari de la Serviciu, in termenul de 60 de zile, asa cum prevedea punctul 6 din Protoc ...