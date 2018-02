Fostul sef SPP lauda raportul lui Tudorel Toader si il ataca pe Iohannis. Ironii pentru Dragnea: 'Sper sa il sensibilizez sa ni se alature'

Generalul Dumitru Iliescu, fost şef SPP în perioada 1990-1996, afirmă că raportul prezentat de ministrul Justiţiei cu privire la activitatea şefei DNA este cât se poate de clar şi de grav, iar preşedintele Iohannis ori nu înţelege, ori are tot interesul să respingă cererea de revocare pentru că el ar conduce aşa-zisul stat parlalel. Fostul şef SPP îll ironizează şi pe Liviu Dragnea, cel care nu a avut nicio reacţie la anunţul lui Tudorel Toader.

"RAPORTUL LUI TUDOREL TOADER... SI KLAUS IOHANNIS LA POARTA NOUA!!!

Nu cred ca este necesar sa va mai spun eu ca domnul Tudorel Toader este un profesionist de exceptie, greu de gasit, mai ales in institutiile de stat, un profesionist apreciat si stimat si in exterior. Mai mult: este un ministru care stie si face ceea ce trebuie, impletind armonios pregatirea sa teoretica cu experienta si echilibrul care-l caracterizeaza in tot ceea ce intreprinde. Am urmarit cu multa atentie Raportul prin care a analizat activitatea sefei DNA, prezentat in fata reprezentantilor mass-media, si am ramas impresionat de claritatea si profunzimea acestuia. Concluziile Raportului, fundamentate pe prevederile legale, pe aspectele grave semnalate in activitatea conducerii institutiei, deciziile si concluziile Curtii Constitutionale a Romaniei si ale instantelor de judecata, surprind intr-un mod bine documentat si argumentat inscrierea faptelor sefei DNA in zona activitatii infractionale, a segmentului alterat al luptei impotriva coruptiei, a activarii intr-un grup infractional bine organizat. La asemenea aspecte foarte grave, atitudinea oricarui om de buna-credinta este una de dezaprobare, de condamnare a celor care au creat o atare situatie. Spre surprinderea mea, si nu numai, atitudinea sefului statului a fost una total necorespunzatoare. Sunt o persoana care l-a respectat si il respecta pe Presedinte, dar acum a intrecut orice masura! Probabil, de aceasta data, pe domnul Iohannis l-a lovit "surda" sau "necuratul" cu ghioaga peste urechi, si concomitent si orbul gainilor! Mai mult, vine si ne spune ca pentru el “raportul este neclar”, dar nu ne spune ce raport a citit, pentru ca pe cel al domnului Tudorel Toader nu a avut posibilitatea sa-l lectureze avand in vedere ca tot el, presedintele, a spus ca “nu i-a fost trimis inca”! Atunci de ce aceasta antepronuntare? Cum isi permite o persoana, neinitiata in aceasta chestiune, sa faca asemenea afirmatii despre un raport intocmit de o somitate in domeniu? De cand intre atributiile constitutionale ale Presedintelui Romaniei intra si cele de evaluare a sefilor parchetelor si a rapoartelor ministrului justitiei? Eu stiu ca nu are asemenea atributii. Atunci de ce o face incalcand Constitutia si prevederile legale aplicabile domeniului respectiv? Imi imaginez ca se uita la raportul intocmit de domnul Toader ca "ala" la poarta noua si de aceea il vede neclar. Dar nu inteleg: daca ii depaseste capacitatea de a-l analiza si a-l intelege (desi il inteleg pana si cei care au si numai mintea cocosului), de ce nu apeleaza la profesionisti care sa-i explice, pana pricepe, ce este scris in acest document? Asa sa stea oare lucrurile, sau domnul Iohanis se preface ca nu intelege pentru a-i proteja pe cei din statul paralel, pe care Presedintele l-a preluat, il conduce si il foloseste in interes personal! Inclin sa cred a doua varianta. Domnul Iohannis isi promoveaza si apara interesele sale si ale celor din exterior, ale caror porunci le indeplineste, interese care sunt in marea lor majoritate contrare celor ale poporului roman...

Am iesit cu aceasta postare pentru a ma alatura celor care il sprijina pe domnul Tudorel Toader in demersul sau, si nu numai. Sper ca in acest mod sa-l sensibilizez si pe domnul Dragnea sa ni se alature....", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.