”Fostul sot m-a dat afara din casa noastra ca sa se mute el cu amanta! In prima zi mi-am facut bagajele. In a doua zi am mancat singura un peste delicios, iar resturile…. E geniala doamna, jos palaria! Pana la urma i-a ramas ei casa

Divortul: o etapa nedorita si neagra din viata oricarui cuplu. Traumatizanta chiar pentru unii. Si asta e valabil mai ales in cazul in care consortul/consoarta te lasa pentru altcineva.

Multe femei isi revin cu greu dupa o asemenea experienta. Dar nu toate. In povestea de mai jos – spunem poveste deoarece nu stim cu exactitate daca e adevarata sau nu, desi ne-am dori din tot sufletul sa fie (!)– o femeie reuseste razbunarea perfecta impotriva sotului si a mult mai tinerei lui amante.

Dupa 37 de ani de casnicie, Jake decide sa isi lase sotia pentru tanara-i secretara. Care tanara secretara ii cere barbatului sa locuiasca in casa – in valoare de mai multe milioane de dolari – pe care el o impartise cu Edith, sotia parasita. Datorita avocatilor mai buni, mai scumpi si mai vicleni, Jake a avut castig de cauza la proces si i-a dat fostei sotii numai 3 zile ragaz sa paraseasca domiciliul.

In prima zi si-a impachetat bunurile personale.

In a doua zi s-a ocupat de transportul acestora la viitoarea locuinta.

Iar in a treia zi, eh.. Aici e aici! Edith s-a asezat la luxoasa masa pe care o aveau in living, la lumina lumanarilor, a dat drumul la muzica… S-a infruptat din niste creveti deliciosi, caviar fin si a baut o sticla scumpa de Chardonnay.

Cand a terminat festinul, s-a dus in absolut fiecare camera a uriaaasului conac si a indesat inauntrul fiecarei galerii de draperie cate o bucatica de crevete inmuiata in icre.

A facut curat in bucatarie si… dusa a fost.

Primele zile petrecute de Jake si iubita lui in luxosul conac au fost numai lapte si miere.

Apoi, incet incet, treburile au inceput sa se imputa. La propriu! Casa a inceput sa miroasa, cu fiecare zi care trecea, tot mai rau. Au incercat toate solutiile posibile: maturat, aspirat, saplat, aerisit, dezinfectat. Au verificat si curatat gurile de aerisire, crezand ca sunt rozatoare moarte prin ele. Au dus covoarele masive si -cum altfel- extrem de costisitoare la curatatorie. Au intesat casa cu tot felul de lumanari parfumate si odorizante de camera. Au chemat echipe intregi de deratizari, au schimbat covoarele. Nimic, nimic.

Prietenii au incetat sa mai vina in casa. Echipele de curatenie si reparare au refuzat sa mai lucreze. Menajera si-a dat demisia.

Intr-un final, nici ei nu au mai suportat mirosul infect si pregnant si au au decis sa se mute.

O luna mai tarziu, cu toate ca injumatatisera pretul casei, nu au gasit cumparator.

Vestea se raspandise si ei nu puteau face nimic in aceasta privinta. S-au vazut nevoiti sa se imprumute de la banca de o suma uriasa pentru a-si putea permite o locuinta noua.

Intr-o zi, Edith l-a sunat pe Jake sa vada ce mai face. El i-a spus prin ce trecea in ultima vreme din cauza casei. Ea, dupa ce i-a ascultat politicos vaicarelile, i-a propus sa ii vanda ei casa – in schimbul unei intelegeri mai blande la divort. Jake, stiind ca fosta lui sotie habar nu are cat de infect putea mirosi casa, i-a spus ca i-o da la o zecime din pretul initial, NUMAI daca semneaza actele in aceeasi zi. Ea a fost de acord. O ora mai tarziu, actele erau semnate.

O saptamana mai tarziu, Jake si iubita lui priveau linistiti cum echipa de mutare incarca tot continutul casei pentru a-l duce la noua lor locuinta.

Inclusiv galeriile de la draperii.

