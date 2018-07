Fotbal: Bratu (Dinamo) - Am revenit de 3 ori impotriva unei echipe cu un buget imens, sunt mandru de jucatorii mei

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, duminică seara, după partida cu FCSB încheiată cu scorul de 3-3, că formaţia sa a revenit de 3 ori pe tabelă împotriva unei grupări "cu un buget imens" şi din acest motiv este mândru de jucătorii săi. "A fost un meci aprig cu o echipă unde s-au investit foarte multe milioane de euro în jucători de către patronul clubului. Din fericire, în această seară am reuşit să revenim de trei ori în joc, ceea ce îmi arată că echipa mea are caracter. Sunt foarte mândru de jucători. Nu de rezultat sunt mulţumit, ci de jucători pentru că au avut reacţie. Din aceste reveniri se poate naşte o echipă... unde nu se investeşte, după cum spun unii, unde sunt bani puţini. Dar iată că Dinamo se luptă cu o echipă cu un buget imens şi reuşeşte să facă faţă", a spus el într-o conferinţă de presă. "E primul meu derby (n.r. - ca antrenor) şi jucând în deplasare, împotriva unor spectatori foarte ostili, am reuşit să duc până la capăt meciul împreună cu jucătorii. Cu puţină şansă pe final, la acea ocazie a lui Nistor, puteam să câştigăm, dar până la urmă este un rezultat echitabil. E încurajator pentru noi. În play-out am fost criticaţi că jucăm fără presiune şi că de aceea aveam acel joc frumos. Sau că de aia dădeam goluri pentru că echipele pe care le întâlneam acolo nu aveau niciun interes. Dar eu ştiu că toate echipele care eram în play-out ne luptam pentru evitarea retrogradării, deci era un interes", a adăugat tehnicianul. Bratu a menţionat că va lucra în perioada următoare la antrenamente pentru a elimina greşelile jucătorilor săi de la golurile primite duminică seara. "S-au făcut greşeli şi săptămâna asta trebuie să încercăm să le eliminăm. S-au primit 3 goluri, dintre care 2 din faze fixe. Deci avem de lucru. Dar revenirile astea de scor m-au mulţumit până la urmă. Dacă îmi spunea cineva înainte de meci că se termină 3-3 îi ziceam că e nebun. Nu credeam, dar a fost frumos. Un derby de asemenea anvergură nu s-a mai jucat cu o asemenea intensitate şi cu asemenea reveniri de scor de foarte mulţi ani. E un meci din care avem foarte multe de învăţat. Echipa va căpăta încredere de acum înainte, se vede că se poate. Trebuie să rezolvăm problemele de la goluri şi cred eu că va fi din ce în ce mai bine. Nu mă gândesc la câştigarea campionatului, obiectivul nostru este calificarea în play-off", a precizat el. Antrenorul s-a arătat mulţumit de evoluţia şi de golul lui Mircea Axente, atacant pentru care a fost criticat de suporteri la momentul transferului. "Pentru transferul lui Axente la Dinamo am fost foarte mult certat. De aceea mă bucur că într-un derby el a reuşit să facă suporterii foarte, foarte fericiţi", a mai afirmat Bratu. Echipele de fotbal FCSB şi Dinamo Bucureşti au încheiat la egalitate, scor 3-3 (1-1), partida disputată, duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, în cadrul etapei a 2-a a Ligii I.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)