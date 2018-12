Fotbal: Croatul Luka Modric a castigat Balonul de Aur 2018

Mijlocaşul Luka Modric, jucătorul echipei Real Madrid şi căpitanul naţionalei Croaţiei, a fost declarat câştigătorul trofeului ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun fotbalist din lume în 2018, luni seara, la Paris, în gala organizată de revista France Football. Modric, care a câştigat în acest an Liga Campionilor cu Real şi medaliile de argint la Cupa Mondială cu echipa reprezentativă, a pus astfel capăt dominaţiei instituite în ultimii zece ani de portughezul Cristiano Ronaldo şi argentinianul Lionel Messi. Luka Modric, care are trei trofee în Champions League în ultimele sezoane cu Real Madrid, a fost desemnat şi cel mai bun jucător al turneului final al CM 2018. Ultimul jucător care cucerea trofeul, în afara lui Messi şi Ronaldo (fiecare cu cinci trofee), a fost brazilianul Kaka, în 2007, când juca la AC Milan. Modric i-a devansat în clasamentul final din acest an, alcătuit pe baza voturilor jurnaliştilor, pe portughezul Cristiano Ronaldo şi pe francezul Antoine Griezmann. În continuare s-au clasat un alt francez, Kylian Mbappe, şi Lionel Messi. Brazilianul Neymar s-a clasat doar pe locul 12. Mbappe a plecat totuşi cu un trofeu de la ceremonie, acordat celui mai bun fotbalist sub 21 de ani, Kopa. Clasamentul Balonului de Aur 2018: 1. Luka Modric (Real Madrid/Croaţia) 2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus/Portugalia) 3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Franţa) 4. Kylian Mbappe (PSG/Franţa) 5. Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina) 6. Mohamed Salah (Liverpool/Egipt) 7. Raphael Varane (Real Madrid/Franţa) 8. Eden Hazard (Chelsea/Belgia) 9. Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia) 10. Harry Kane (Tottenham/Anglia) 11. Ngolo Kante (Chelsea/Franţa) 12. Neymar (PSG/Brazilia) 13. Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay) 14. Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/Belgia) 15. Paul Pogba (Manchester United/Franţa) 16. Sergio Aguero (Manchester City/Argentina) 17. Gareth Bale (Real Madrid/Ţara Galilor) 17. Karim Benzema (Real Madrid/Franţa) 19. Roberto Firmino (Liverpool/Brazilia) 19. Sergio Ramos (Real Madrid/Spania) 19. Ivan Rakitic (FC Barcelona/Croaţia) 22. Edinson Cavani (PSG/Uruguay) 22. Sadio Mane (Liverpool/Senegal) 22. Marcelo (Real Madrid/Brazilia) 25. Alisson Becker (AS Roma/Liverpool/Brazilia) 25. Mario Mandzukic (Juventus Torino/Croaţia) 25. Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenia) 28. Diego Godin (Atletico Madrid/Uruguay) 29. Hugo Lloris (Tottenham/Franţa) 29. Isco (Real Madrid/Spania) AGERPRES (editor: Mihai Ţenea) , editor online: Alexandru Cojocaru)