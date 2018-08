Fotbal: FCSB s-a calificat dramatic in play-off-ul Europa League, dupa 2-1 cu Hajduk Split

FCSB s-a calificat dramatic în play-off-ul Europa League la fotbal, după ce a învins echipa croată Hajduk Split cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa a doua a turului al treilea preliminar al competiţiei. După 0-0 la Split, vicecampioana României s-a impus în faţa a circa 25.000 de spectatori prin ''dubla'' lui Harlem Gnohere (55 - penalty, 90+3), după ce croaţii egalaseră la un moment dat prin Ahmed Said (82). Meciul a fost unul de nivel modest, pe un teren foarte dificil, cu puţine ocazii de poartă. Croaţii au avut primele situaţii de poartă, însă Bălgrădean a reţinut fără emoţii lovitura slabă de cap a lui Vucur (22), iar Said a şutat la colţul lung, pe lângă ţintă, câteva zeci de secunde mai târziu. FCSB a avut o singură fază periculoasă în prima repriză, în min. 23, încheiată cu un şut-centrare al lui Benzar, pe lângă ţintă. În repriza secundă, echilibrul s-a rupt după henţul în careu comis de Caktas, iar Gnohere a transformat penalty-ul acordat. La această fază mijlocaşul Nedelcu s-a ales cu nasul spart, lovit din tribună cu un obiect. Hajduk a forţat egalarea, dar nu şi-a creat ocazii clare de gol. Vucur (61) a şutat de la distanţă, dar pe lângă poartă. Apoi, Bălgrădean (71) a respins salvator din faţa lui Said, cu piciorul, centrarea lui Gyurcso. ''Roş-albaştrii'' au avut o şansă (76) prin Man, dar acesta a şutat slab din marginea careului. Hajduk a egalat în min. 82, când centrare lui Jairo de pe partea dreaptă a fost reluată cu capul de Ahmed Said, de lângă Planic. A fost rândul vicecampioanei României să se arunce în atac, însă Nedelcu (90+2) a trimis peste poartă cu o lovitură de cap. Golul victoriei a fost marcat de atacantul francez Gnohere (90+3), care a reluat cu capul centrarea Benzar, după ce portarul Posavec a ratat intervenţia. În play-off, FCSB va juca împotriva formaţiei Rapid Viena, la care evoluează şi atacantul român Andrei Ivan şi care a trecut de Slovan Bratislava (1-2, 4-0). Antrenorul Nicolae Dică nu va putea conta pe Florin Tănase şi pe Junior Morais (suspendaţi) în prima manşă cu Rapid Viena. Hajduk a mai jucat de cinci ori cu echipe româneşti în cupele europene, având succes în majoritatea duelurilor. Prima confruntare a fost cu Universitatea Craiova, în ediţia 1983-1984 a Cupei UEFA, când croaţii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu, Universitatea a învins cu 1-0 în Bănie, dar Hajduk a câştigat cu 3-1 la loviturile de departajare. În ediţia 1994-1995 a Ligii Campionilor, Hajduk a făcut parte din Grupa C, alături de Steaua (actuala FCSB), ''roş-albaştrii'' câştigând cu 4-1 pe stadionul Poljud, iar Hajduk cu 1-0 la Bucureşti. În Europa League, ediţia 2010-2011, Hajduk trecea în turul al treilea preliminar de Dinamo Bucureşti, după 3-0 şi 1-3, iar în play-off o elimina pe Unirea Urziceni cu 4-1 şi 1-1. În stagiunea 2016-2017, croaţii o eliminau pe CSMS Iaşi din turul al doilea preliminar după 2-1 şi 2-2. FCSB - Hajduk Split 2-1 (0-0) Au marcat: Harlem Gnohere (55 - penalty, 90+3), respectiv Ahmed Said (82). Bucureşti, Arena Naţională Europa League - turul al treilea preliminar (manşa a doua) În prima manşă: 0-0. Au evoluat echipele: FCSB: 34. Cristian Bălgrădean - 20. Romario Benzar, 16. Bogdan Planic, 4. Mihai Bălaşa, 13. Junior Morais - 5. Mihai Pintilii (24. Raul Rusescu, 83), 8. Lucian Filip (6. Dragoş Nedelcu, 15) - 98. Dennis Man, 10. Florin Tănăse (căpitan; 11. Olimpiu Moruţan, 46), 80. Filipe Teixeira - 9. Harlem Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică. Rezerve neutilizate: 99. Andrei Vlad - 7. Florinel Coman, 17. Antonio Jakolis, 23. Ovidiu Popescu. Hajduk: 70. Josip Posavec - 17. Josip Juranovic (căpitan), 29. Stipe Vucur, 4. Bozo Mikulic, 3. Borja Lopez (7. Adam Gyurcso, 65) - 24. Stanko Juric (21. Jairo, 56), 10. Mijo Caktas, 5. Hamza Barry - 22. Ahmed Said, 8. Mirko Ivanovski (11. Michele Sego, 73), 31. Andre Fomitschow. Antrenor: Zeljko Kopic. Rezerve neutilizate: 40. Marin Ljubic - 2. Edin Sehic, 15. Ante Palaversa, 34. Ardian Ismajli. Arbitru: Juan Martinez Munuera; arbitri asistenţi: Diego Barbero Sevilla, Cesar Manuel Noval Font; arbitru de rezervă: Mario Melero Lopez (toţi din Spania) Cartonaşe galbene: Tănase (45+1), Barry (49), Ivanovski (58), Borja Lopez (58), Sego (74), Caktas (78), Junior Morais (86), Rusescu (90+2), Vucur (90+4), Benzar (90+4). AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Daniela Juncu)