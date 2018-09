Fotbal feminin: Romania a incheiat preliminariile CM 2019 cu un esec drastic, 1-5 cu Portugalia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa categoric de formatia Portugaliei, cu scorul de 5-1 (2-1), marti seara, la Felgueiras, in ultimul sau meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2019. Tricolorele au deschis rapid scorul, prin Mara Batea (3), dar echipa gazda a marcat apoi de cinci ori, Ana Leite (30, 53) si Diana Silva (59, 90) reusind duble, la care s-a adaugat autogolul Melindei M. Nagy (42). Romania a incheiat pe penultimul loc in grupa dupa aceasta infrangere. In alt meci, Belgia a invins Italia cu 2-1. Italia a ocupat prima pozitie in clasamentul final, cu 21 puncte, urmata de Belgia, 19 puncte, Portugalia, 11 puncte, Romania, 5 puncte, Rep. Moldova, 1 punct. La turneul final se calif ...