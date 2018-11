Fotbal - Liga I: Dinamo Bucuresti - Gaz Metan Medias 1-1

Dinamo Bucuresti Gaz Metan Medias google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinamo Bucuresti a smuls in extremis un egal cu Gaz Metan Medias, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii I de fotbal, dupa un gol marcat la ultima faza. Gaz Metan a deschis scorul prin Razvan Trif (77), servit de Nasser Chamed cu o pasa subtila. Dinamo a egalat in min. 90+3, prin portughezul Diogo Salomao, cu un sut fara preluare, la o minge respinsa de apararea mediesana. Dinamo a jucat finalul partidei in zece oameni, dupa eliminarea fundasului Mihai Popescu (88) pentru al doilea cartonas galben. Oaspetii au avut o bara, prin Boubacar Fofana (74), portarul Jaime Penedo respingand in bara sutul guineezului. Fiecare formatie a cerut un penalty, Dinamo i ...