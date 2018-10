Fotbalist mort la numai 21 de ani. Florin a sfarsit sub tractor, pe un camp din Maramures

Florin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doliu in fotbalul din Maramures, dupa ce Florin Cosmin Sima, jucator legitimat la Bradul Grosii Tiblesului, a murit intr-un groaznic accident. Tanarul fotbalist in varsta de 21 de ani fusese cu tractorul la munca pe camp, cand s-a rasturnat cu utilajul, suferind multiple rani. Din pacate manevrele de resuscitare nu au avut succes, baiatul fiind declarat decedat. Vezi si: DOLIU in lumea fotbalului romanesc! Baiatul unui fost fotbalist a murit la 14 ani Meciurile de juniori si seniori dintre Bradul Grosii Tiblesului si CS FC Suciu de Sus (din etapa 7 a Ligii a patra), planificate pentru duminica, 14 octombrie, au fost amanate, Inaintea tuturor partidelor de fotbal organizate de AJFMM in acest ...