Fotbalist roman ARESTAT in Israel. A condus BEAT, cu 205 km/h

radar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotbalistul Gabriel Tamas, care evolueaza la echipa israeliana Hapoel Haifa din 2017, a fost arestat in Israel. Oamenii legii l-au retinut dupa ce sportivul a condus beat cu 205 km/h. Politistii i-au retinut si autovehiculul. VIDEO! Gabi Tamas a înscris spectaculos în fata liderului neînvins din Israel! Potrivit corespondentului Gazetei Sporturilor in Israel, Beno David, internationalul roman cu 65 de selectii la echipa nationala a fost arestat in noaptea de luni spre marti, dupa ce a fost surprins conducand pe autostrada cu o viteza de 205 kilometri/ora, in timp ce era sub influenta alcoolului. Incidentul a fost dezvaluit de site-urile maariv.co.il si walla.co.il. Potrivit politiei, Tamas av ...