Fotbalistul Hugo Guerra s-a stins din viata. Avea 52 de ani

Potrivit argentina.topnews.cloud, fotbalistul Hugo Guerra a incetat din viata. Avea 52 de ani. A facut infarct. Potrivit sursei citate, inima fotbalistului a incetat sa mai bata. Tragedia s-a petrecut in noaptea de 11 spre 12 mai, conform sursei citate. Afla mai multe informatii din randurile care urmeaza. Citeste si: DOLIU in Romania! Unul din membrii legendarei formatii Rosu si Negru, a murit Hugo Guerra a fost atacant pentru echipe importante din America de Sud Hugo Guerra s-a stins din viata la 52 de ani. A suferit un atac de cord. A fost atacant pentru echipe ca Boca Juniors, Penarol, Colon sau Nacional. In anul 1993, a facut parte din lotul Uruguayului la Copa America. Fanii fotbalistului sunt afectati de tragicul ...