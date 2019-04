FOTO - Accident rutier grav: pieton lovit de o mașina, dupa ce a trecut printr-un loc nepermis

Un accident rutier a avut loc în jurul orei 12:40 pe strada Caii Ferate din Cluj-Napoca în urma caruia un pieton a fost grav rănit.

„Pietonul, un bărbat, in varsta de 35 de ani, din jud Covasna, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a strazii, fiind surprins si acrosat de o autoutilitară. In urma coliziunii, pietonul a fost proiectat pe sensul opus de mers, in fata unui autoturism”, au declarat reprezentanții Poliției.