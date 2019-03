FOTO Cioloș, intampinat de protestatari in fieful lui Dragnea - Ce l-au intrebat oamenii/ Selfie cu cei care il contestau

Dacian Ciolos a fost intampinat, la Rosiorii de Vede, in judetul Teleorman, de un grup de protestatari. Liderul PLUS a pus o fotografie cu acestia pe Facebook si a mentionat ca l-au intrebat cum i se par drumurile din judet.

"Am strâns semnături la Roșiorii de Vede, în Teleorman, și am întâlnit un grup de pesediști decis să mă critice. Că aș fi fiul lui Soros, cel fotografiat cu mai mulți lideri PSD… Că „guvernul zero“... nu am putut să îi contrazic, e adevărat, pentru că a fost guvernul zero corupție. Au ținut să afle cum mi se par drumurile de la ei din județ. Și recunosc, se poate circula pe ele, dar adevărul e că uiți de acest lucru atunci când îți aduci aminte de Tel Drum, de metrul de șosea care are 80 de centimetri și de dosarele companiei și ale lui Liviu Dragnea. Poate ar merita să ne întrebăm câți kilometri de autostrăzi și drumuri naționale s-ar fi putut face cu banii cheltuiți cu dărnicie pentru acoliții PSD.

O doamnă m-a întrebat ce caut în județul lor. Ei bine, am mers în Teleorman ca să-mi văd prietenii. Pentru că relația dintre cetățeni așa trebuie să arate. Să ascultăm și să primim criticile. Să îndreptăm lucrurile atunci când greșim și să admitem că nu suntem perfecți. Desigur, singurul care nu greșește este Liviu Dragnea, omul care crede că i se cuvin toate, care cultivă ideea „județului meu“ și care învrăjbește cetățenii ca să fie uitate dosarele care îl împiedică să devină prim-ministru sau să candideze la președinție.

Din inima „județului lui“ Liviu Dragnea, din orașul Vioricăi Dăncilă, am un mesaj pentru toți cei care vor să trăiască demn: aveți curajul propriei analize și opinii, nu va lăsați mințiți și manipulați. Vreți să votați PSD? E dreptul vostru și el merită a fi respectat. Dar dacă faceți așa ceva, atunci țineți minte că sunteți datori să îi trageți la răspundere pentru minciunile lor atunci când este cazul, așa cum fiecare om care își dorește să fie votat trebuie tras la răspundere. Nu suntem pesediști și restul. Suntem toți români și trebuie să ne respectăm între noi. Asta nu a învățat niciodată Liviu Dragnea, omul care vrea să trăiască din temerile și nereușitele noastre", a scris Ciolos pe Facebook.