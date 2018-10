Fotografii inedite cu membrii formatiei The Beatles pe platourile de filmare ale peliculei "Help", scoase la licitatie

Fotografii nedifuzate până în prezent care îi înfăţişează pe membrii formaţiei The Beatles pe platourile filmului "Help" vor fi scoase la licitaţie, fiind estimate la 15.000 de lire sterline, potrivit nme.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Imaginile au fost făcute în 1965, pe platoul de filmare la comedia muzicală, care a avut premiera în acel an. Realizate de fotograful german Bernd Kappelmeyer în Obertraun, Austria, cele 124 de negative alb şi negru îi arată pe membrii The Beatles filmând scene în munţii înzăpeziţi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În licitaţie vor fi şi alte loturi, printre care un semn original de pe celebra Abbey Road şi un set de modele de costume pentru costumaţia pshidelică purtată de grup pe coperta albumului lor "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Colecţia va fi licitată la Newton-Le-Willows, în comitatul Merseyside, pe 16 octombrie. The Beatles a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă din zona muzicii rock. Cele 27 de albume de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat în 1970, a fost recompensată cu 10 premii Grammy, dar şi cu un Oscar. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonam ...