Fotograful Regelui Mihai si al lui Salvador Dali, Sorin Radu, a murit

Fotograful Sorin Radu s-a stins din viață la vârsta de 81 de aniEra un nume celebru al fotografiei românești, fiind printre puținii fotografi invitați în atelierul lui Salvador Dali."Marele fotograf Sorin Radu s-a dus sa faca fotografii de sus - a spus ca dronele il incurca si ca o sa vada el personal cum e printre nori.Cel de sus sa il puna in rai intr-o cafenea unde sa se intalneasca cu toti cei carora le-a facut fotografii senzationale, de la Regele Mihai la Dali.Dispare un om cu senzationale trairi si cu o viata epopee de roman istoric", anunță un alt mare fotograf, Lazăr Dinu.Sorin Radu a fost un remarcabil artist fotograf româno-american, născut la Iaşi în 1937. În perioada 1960 – 1969, el semnează fotografiile primelor albume de artă, dedicate mănăstirilor Arbore şi Voroneţ, apoi fotografiile lui ilustrează monografiile dedicate unor celebri pictori români: Ştefan Luchian, Dumitru Ghiaţă, Corneliu Baba, Theodor Pallady, Ion Ţuculescu, Alexandru Ciucurencu, Ion Andreescu, Iosif Iser, precum şi ale albumelor „Scoarţe româneşti” şi „Icoane pe sticlă”.Colaborează la numeroase reviste de artă şi cultură, semnează ilustraţii pentru coperţi de discuri la „Electrecord”, scrie Cotidianul.În anul 1969, artistul fotograf se stabileşte la New York, unde continuă să îşi dezvolte pasiunea pentru fotografie.Între anii 1969 şi 1990, întâlnirea cu fotograful american Malcolm Varon îi facilitează colaborarea cu cele mai importante muzee de artă americane, precum „Metropolitan Museum of Art” (MoMA), „The Philadephia Museum”, „The Buffalo Museum”, „Cloister Museum” şi alte numeroase muzee din SUA.Fotografiile lui Sorin Radu sunt prezente în paginile unor importante reviste şi ziare americane, precum „New York Times”.Îşi deschide propriul laborator fotografic profesional la New York, fiind recunoscut ca un remarcabil portretist, maestru al luminii şi al culorii.Expresivitatea acestor portrete impresionează prin firescul, reverberaţia emoţională, surprinderea caracterului, a unei anume stări şi prin absenţa ideii că persoana căreia i se fac fotografii portret ar poza, şi-ar studia şi premedita un anume chip şi o imagine anume despre sine.Cariera acestui artist fotograf este halucinantă. Printre personalităţile politice imortalizate pe peliculă se numără: împărăteasa Farah Pahlavi (Iran), Regele Mihai (portret unanim acceptat ca fiind emblematic pentru Casa Regală a României), preşedintele SUA Ronald Reagan.Sorin Radu a realizat portrete fotografice remarcabile ale unor personalităţi din lumea culturală, artişti români, printre care Eugen Ionescu, Paul Goma, Noël Bernard, Radu Aldulescu, Sergiu Commisiona, Mariana Nicolesco.Sorin Radu a fost printre puţinii artişti fotografi invitaţi în atelierul lui Salvador Dali, care a şi autografiat o parte dintre portretele realizate.Artistul fotograf revine în 1990 în România, unde devine un participant activ la viaţa teatrală bucureşteană, alternând drumurile în America cu cele în teatrele din ţară şi semnând numeroase expoziţii individuale de fotografie.În anul 2003, artistul fotograf Sorin Radu a avut o expoziţie cu fotografii-portret ale lui Eugen Ionescu (unele cu dedicaţie către Sorin Radu) la Slatina, în cadrul „Zilelor Eugen Ionescu”.În anul 2004, Sorin Radu deschide o impresionantă expoziţie cu portrete şi imagini din cele mai reprezentative spectacole care au avut loc pe scena teatrelor bucureştene şi din toată ţara.Aceste expoziţii i-au reunit la vernisaj pe cei mai importanţi actori ai vieţii politice şi culturale, miniştri, ambasadori, personalităţi ale vieţii cultural-artistice.Această expoziţe unică, intitulată „Scene ale teatrului românesc”, a beneficiat de numeroase aprecieri în articole şi cronici din presa cotidiană şi de specialitate, fiind itinerată în mai multe oraşe din România.Sursă foto: Antena 3