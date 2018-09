Fraierul de pe canapeaua SRI la mana Vioricai Dancila

Fostul șef al Fiscului, Gelu Diaconu, face dezvăluiri bombă privind controale care, spune el, sunt făcute la comanda PSD ziarelor care critică puterea."DOCUMENTE! In regimul iliberal PSD-Dragnea, presa care-i critica e controlata la comanda de ANAF! Scopul: intimidare si razbunare! Astazi: cazul Hot ...

În episodul trecut vă promiteam scurte istorii ale celor mai celebre cofetării ale anilor '70. Să începem cu singura care, într-o oarecare măsură, mai funcționează și astăzi (deși nu în același loc). Cofetăria Capșa este, de altfel, și singura dintre cele patru care a supraviețuit cutremurului din 1977. Deschisă de Grigore Capșa în 1971, aproape […]