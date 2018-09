Franța continuă să fie un exportator de corupție, prin comisioanele pe care le dau companiile sale în străinătate cu scopul de a obține diverse facilități. Eforturile Franţei de a combate „comisioanele” date în străinătate de multinaţionalele sale rămân „limitate”, în ciuda adoptării unei noi legi anticorupţie în 2016, relevă un raport publicat de Transparency International The post Franța este un exportator de corupție. Raport Transparency International appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.