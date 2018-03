Frances McDormand a fost desemnata cea mai buna actrita in rol principal, la gala Premiilor Oscar 2018

Actriţa Frances McDormand a primit duminică seară, la Los Angeles, Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin, în cadrul celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film, pentru rolul din filmul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".

Acesta este cel de-al doilea premiu Oscar din cinci nominalizări pentru McDormand care a câştigat şi cu rolul din "Fargo" (1997). Rolul din "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" i-a adus actriţei americane şi un Glob de Aur.

La această categorie au mai fost nominalizate actriţele Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Margot Robbie ("I, Tonya"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") şi Meryl Streep ("The Post").

Filmul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" vorbeşte despre lupta unei mame care trebuie să convingă autorităţile locale să continue ancheta privind moartea fiicei sale şi să prindă criminalul, anunță Agerpres.

În producţia regizată de Martin McDonagh, care a semnat şi scenariul, mai joacă Sam Rockwell, câştigătorul premiului pentru cel mai bun rol secundar masculin şi Woody Harrelson.