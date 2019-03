Francezii au atacat taberele de romi romani din Paris! Au crezut ca duba alba le rapeste copiii - VIDEO

tigani in Franta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de persoane au fost arestate in Franta dupa ce acestia au atacat o tabara in care se aflau mai multi cetateni romani si bulgari de etnie rroma. Atacul a survenit din cauza unor zvonuri false referitor la existenta unei presupuse dube albe care rapeste copii. Atacatorii au fost inarmati cu cutite de bucatarie, bate dar si arme imporivizate. Luni noapte, in zonele Clichy-sous-Bois, Bobigny si Colombes au avut loc cele mai grave incidente. ''Au fost tintite caravanele si dubele albe folosite de comunitatile rome, mai multi indivizi fiind atacati”, a afirmat o sursa. „Atacurile au fost motivate de zvonurile online conform carora romii rapesc copiii din oras”, a adaugat ...