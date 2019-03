Frans Timmermans: 'De la publicarea raportului MCV, nu am vazut progrese, am vazut doar un refuz al documentului Comisiei din partea Guvernului roman'

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat luni că nu a remarcat progrese de la publicarea raportului MCV privind România şi că îşi doreşte ca experţii Comisiei Europene şi reprezentanţii Guvernului să discute despre punctele care trebuie soluţionate, potrivit agerpres.ro.

"Vreau să discut cu reprezentanţii Guvernului român despre recomandările din raportul MCV. Am predat un document primului ministru şi sper ca experţii noştri se vor întâlni curând pentru a parcurge toate punctele. Vrem să ne asigurăm că putem face progrese în ce priveşte domnia legii în România şi vrem să ne asigurăm că lupta împotriva corupţiei nu este abandonată şi continuăm această luptă, deoarece este foarte important pentru viitorul acestei ţări. (...) Problema pentru mine este că, de la publicarea raportului MCV, nu am văzut progrese, am văzut doar un refuz al documentului Comisiei din partea Guvernului român. Vreau să ne aşezăm şi să parcurgem toate punctele din raportul MCV şi să vedem dacă putem să le soluţionăm. În spiritul cooperării, vreau să soluţionăm aceste chestiuni. Dar vreau să fie foarte clar că aceste chestiuni sunt foarte serioase şi vrem se vedem progrese", a arătat Timmermans într-o declaraţie acordată presei, după ce i-a fost acordată distincţia Doctor Honoris Causa de către Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Timmermans a menţionat că în documentul prezentat premierului a fost expus "foarte clar" punctul de vedere al CE şi şi-a exprimat speranţa că acest document va constitui "baza unor discuţii constructive". Întrebat dacă este posibilă activarea articolului 7, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a replicat că nu doreşte să facă speculaţii în ce priveşte "pasul următor", deoarece fiecare ţară e diferită, iar în cazul României tocmai prin intermediul MCV este posibilă soluţionarea problemelor care au generat dezacorduri.

"Să sperăm că vom ajunge la un acord mâine sau poimâine, dar acum trebuie să investim în această relaţie şi să ne asigurăm că facem progrese. (...) Dacă se ia în considerare adoptarea de noi prevederi legislative, de ce nu ni se cere sfatul, de ce nu se cere sfatul unui organism independent cu expertiză uriaşă, care este Comisia de la Veneţia, astfel încât să nu se facă paşi greşiţi? Suntem la dispoziţia voastră să vă ajutăm şi ştim că este nevoie ca deciziile CCR să fie transpuse în legislaţie, dar hai să o facem într-un fel care să nu afecteze lupta împotriva corupţiei, respectând independenţa sistemului judiciar în România", a spus Timmermans.

Întrebat ce părere are despre Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, Timmermans a declarat că nu doreşte să evalueze modul în care lucrează diferite instituţii, dar a subliniat că independenţa sistemului judiciar trebuie respectată.

"Trebuie să analizezi fiecare caz în parte (pentru fiecare ţară - n.r.) şi nu pot să emit o judecată generală, dar în termeni generali vreau să spun că e important pentru statul de drept să fie respectată independenţa sistemului judiciar", a spus el.