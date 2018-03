Frans Timmermans: "Nu va opriti, nu alergati in directia opusa, pentru numele lui Dumnezeu! Romania este gata de Schengen"

Frans Timmermans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. Frans Timmermans este in vizita in Romania in contextul evaluarilor pe care le face Comisia Europeana cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei. Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, cu membrii Comisiei Iordache, cu premierul Viorica Dancila si ministrul Tudorel Toader si cu sefii din Justitie, Codruta Kovesi si Cristina Tarcea. Comisia Europena vrea sa ajute la elaborarea legilor Justitiei si a codurilor penale, a anuntat oficialul de la Bruxel ...