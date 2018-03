Frans Timmermans: Problema voastra e ca unul din trei pesediști e la fel de corupt ca ceilalți doi!

ShareTweet Prim-vicepresedintele Comisiei Europene spune ca a identificat adevarata problema pentru care Romania face pasi inapoi atat in domeniul justitiei, cat si in toate celelalte domenii, scrie, în stilul săi satiric, site-ul ponturifierbinti.com Conform lui Frans Timmermans, Romania este o tara care la prima vedere are toate elementele necesare pentru a deveni una dintre cele mai dezvoltate din Europa, insa e tinuta pe loc de faptul ca nu exista suficienti oameni cinstiti si competenti care sa o administreze: „Problema Romaniei este una tipica pentru tarile din Lumea a Treia, adica pentru acele tari din Africa si Asia care, desi sunt pline de resurse naturale, se zbat in cea mai crunta saracie din cauza prostiei si a hotiei care colcaie in acele tari. Desi parea ca mergeti pe drumul cel bun, in ultimul an ati regresat enorm din cauza resursei umane de proasta calitate care a ajuns in fruntea tarii. Aceasta resursa umana e de o calitate atat de jalnica incat reprezentantii ei, dupa ce ca sunt hoti, sunt atat de prosti incat isi inchipuie ca pot pacali pe toata lumea, desi ei nu sunt capabili sa comunice nici macar in limba materna. Mai elegant de atat, nu stiu cum sa o spun, dar totusi o voi face: Problema Romaniei e ca unul din trei pesedisti e la fel de corupt ca ceilalti doi! Daca nici acum nu pricepeti, inseamna ca nu mai e nimic de facut, va salut si n-am cuvinte! Nimeni nu va poate face binele cu forta…” A declarat oficialul european, facand o analiza scurta dar surprinzator de lucida asupra situatiei social-politice din tara noastra. Publicat de – ponturifierbinti.com ShareTweet