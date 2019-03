Frans Timmermans: 'Romania are o responsabilitate - sa depaseasca faza MCV'

România are responsabilitatea să depăşească faza MCV, a declarat, luni, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la ceremonia în cadrul căreia i-a fost acordată distincţia de Doctor Honoris Causa de către Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, potrivit agerpres.ro.

"Am văzut o Românie complet diferită la sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90. Dacă mi-aţi fi spus atunci că România va deveni membră UE în 2007 aş fi spus că e imposibil. Dar românii au făcut acest lucru posibil. Şi restul UE a făcut acest lucru posibil. Iar acesta a fost un eveniment istoric, nu am dubii. (...) Dar cu aceste privilegii şi reuşite vin şi mari responsabilităţi. Şi România are o responsabilitate - să depăşească faza MCV. Pentru că, sincer, Mecanismul de Cooperare şi Verificare a fost creat pentru a rezolva probleme care trebuiau rezolvate înaintea aderării. Şi încă vorbim despre ele la 12 ani după aderare", a afirmat el.

Frans Timmermans a precizat că doreşte să vorbească în discursul său despre statul de drept, fiind convins că acesta este unul dintre subiectele care vor fi decisive pentru destinul european.

"Societatea noastră şi instituţiile noastre se bazează pe un trepied: democraţia, domnia legii şi respectul pentru drepturile fundamentale ale omului. Şi nu poţi instrumentaliza unul împotriva celuilalt. Ceea ce am văzut foarte des în ultimii ani, din păcate, a fost că atunci când, spre exemplu, Comisia Europeană sau Consiliul Europei sau Comisia de la Veneţia au criticat schimbări care sporeau controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, foarte des acest lucru a fost justificat prin explicaţii de genul: 'Am câştigat alegerile, aşa că putem decide'. (...) Iar atunci când criticăm atacuri la adresa libertăţii presei, cei care fac acest lucru spun că au obţinut majoritatea şi au susţinerea oamenilor", a spus el.

Potrivit lui Timmermans, acceptarea unui astfel de raţionament reprezintă un pericol, deoarece atunci când statul de drept este ameninţat şi când este afectată libertatea presei, "aproape în mod automat creşte corupţia".

"Atunci când se fac paşi înapoi în ceea ce priveşte domnia legii, nu este afectată doar independenţa sistemului judiciar. Este vorba şi despre modul în care sunt cheltuite fondurile publice, iar politicienii sunt traşi la răspundere pentru acest lucru. Există o legătură între aceste lucruri. Din acest motiv, Comisia Europeană a propus ca pe viitor să existe legătură între acordarea fondurilor europene şi respectarea statului de drept în statele membre", a explicat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene.

El a adăugat că îi dă încredere faptul că europenii înţeleg tot mai bine că destinele lor sunt legate şi că au trecut vremurile în care fiecare naţiune se preocupa doar de propria soartă.

"Sigur, acest lucru poate să crească şi sentimentul de incertitudine, dar acesta este destinul nostru, prieteni. Trebuie să ne ocupăm de acest lucru împreună şi putem să o facem doar dacă ne protejăm valorile fundamentale, inclusiv statul de drept. (...) Comisia este uneori ca un arbitru la un meci de fotbal. Avem regulamentul care trebuie aplicat, iar statul membru care nu a respectat regulamentul mereu protestează. 'Că e nedrept şi că ceilalţi se poartă mai rău, că se aplică standarde duble'. Le-am auzit pe toate. Dar Comisia nu va ţine cont de culoarea politică atunci când e vorba de statul de drept", a evidenţiat Frans Timmermans.