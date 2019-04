Frans Timmermans: UE nu poate acorda amanari la nesfarsit pentru BREXIT

Frans Timmermans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat astazi ca "Uniunea Europeana nu poate continua sa acorde 'la nesfarsit' amanari de cateva saptamani pentru iesirea Marii Britanii", pentru cotidianul german Die Welt, subliniind ca Uniunea a ajuns la limita concesiilor pe care le putea oferi pentru deblocarea impasului creat, transmite Reuters. Guvernul May, obligat sa ceara amanarea BREXIT pentru a evita iesirea din UE fara acord 'Nu putem continua la nesfarsit in acest fel in negocierile pentru Brexit si sa prelungim mereu cu cateva saptamani', a afirmat Timmermans, notand ca 'parlamentul britanic trebuie acum sa ia o decizie si sa spuna, in sfarsit ...