Frans Timmermans: "Veniti inainte sa ne cereti acordul"

Frans Timmermans este un personaj de desene animante care descrie socialistii olandezi. Acesta in Olanda a luat 6% la alegeri. Oare chiar nu ii este rusine sa fie el presedintele Socialistilor Europeni? Cine ii da lui dreptul sa judece tarile din Uniunea Europeana? Sa se duca la Franta, la Germania si sa ceara acorduri, sau sa faca afaceri cu rusii. Unii il considera ca fiind un nou maimutoi de tip Muppets, care vrea sa se dea si el important crezand ca Soros ii va da imunitate pe viata. La el in tara nu il baga nimeni in seama. In Olanda, el este vazut asa cum este vazul Leo de la Strehaia in Romania. "Vreau sa discut cu Guvernul Romaniei privind toate recomandarile din ...