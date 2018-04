Fratele lui DJ Avicii a plecat in Muscat (Oman), incercand sa desluseasca misterul mortii subite a lui Tim

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); David Bergling, fratele superstarului DJ Avicii, a plecat urgent in Muscat (Oman), pentru a cerceta cauzele mortii lui Tim. El s-a cazat chiar la resortul la care era cazat DJ Avicii, Muscat Hills. David vrea sa afle personal ce a facut Tim in zilele dinaintea mortii, cu cine s-a intalnit si ce locuri a frecventat, desi politia din Oman l-a asigurat ca nu exista vreun motiv de alerta si ca nu exista suspecti care sa-l fi omorat pe Avicii. Un barbat care este DJ a declarat ca Avicii era insotit de prieteni si vizita pentru prima data Omanul. IN exclusivitate pentru Metro.co.uk, DJ Maitrai Josh a povestit cum a decurs intalnirea cu el: “Mi-a spus ca e in vacanta si ca se afla pentru prima data in Oman”, a explicat el ...