Fratele unui controversat președinte a fost ARESTAT, in SUA: Culmea, președintele e susținut de Casa Alba

Femeile empatice sunt ființe minunate, dar iși gasesc greu un partener. Iata 11 motive! În fiecare zi și în fiecare comunitate mică întâlnim câte o femeie empatică. Cum o recunoști? E sensibilă, te ascultă, e înțelegătoare și mai ales te ajută să dezvolți oportunități. Citește mai departe...

O echipa de cercetatori clujeni a creat o tehnologie inovatoare: Ar putea fi eficienta pentru tratarea cancerului O echipa de cercetatori din Cluj-Napoca au creat, in laborator, niste nanoparticule care pot fi folosite pentru depoluarea apelor, realizarea hartiei securizate sau pentru tratarea tumorilor.

Cel mai șocant obicei sexual e și tot mai popular. Cu siguranța nu ați facut așa ceva Un bizar fetiș sexual pare să devină tot mai popular printre unele cupluri. Citește mai departe...

Croatia, la un pas sa cucereasca trofeul Cupei Davis Croatia conduce Franta dupa prima zi a finalei Cupei Davis si este la doar un punct distanta de marele trofeu poreclit "Salatiera de Argint".

Drama pana la sfarșit. Spania amenința cu blocarea summitului pentru Brexit Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a avertizat vineri că summitul UE pe tema acordului Brexit, programat duminică, ar putea fi anulat în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere privind statutul viitor al provinciei britanice Gibraltar, informează Citește mai departe...

Ministrul Muncii cunoaște foarte bine promisiunile PSD. Nu și cand sau cum vor fi indeplinite EXCLUSIV Noul ministru al Muncii, Marius Budăi, cunoaște foarte bine promisiunile partidului care l-a înscăunat în postul de mini ...

Parlamentar german de stanga, diagnostic dur: PSD nu este un partid social-democrat Deputatul SPD în Bundestag Detlef Müller, unul dintre cei cinci vice-președinți ai Grupului parlamentar de prietenie germano-bulgaro-moldo-române, a spus într-un interviu pentru Deutsche Welle că nu consideră că PSD este un partid Citește mai departe...

Dupa ce a anunțat ca pleaca de la emisiune, Gabriela Cristea a facut o criza de nervi in direct! Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară, iar fanii ei au început să se întrebe cine îi va ține locul cât timp va fi în concediul prenatal și cel postnatal. În spirit de glumă, prezentatoarea TV a spus și la cine s-a gândit să o înlocuiască la cârma show-ului pe care îl moderează. “Mă […] The post După ce a anunțat că pleacă de la emisiune, Gabriela Cristea a făcut o criză de nervi în direct! appeared first on Cancan.ro.

Anunțul tulburator facut de Maria Ghiorghiu: Vine marele cutremur in Romania! Maria Ghiorghiu a lansat o nouă premoniție terifiantă. Clarvăzătoarea susține că în România va urma un cutremur foarte mare. Acest anunț vine după ce în țară s-a desfășurat exercițiul „Seism 2018”, iar scenariul după cutremurul cu magnitudinea de 7,5 a avut un bilanț sumbru: peste 4.380 de morţi şi peste 8.000 de răniţi. “Noapte de […] The post Anunțul tulburător făcut de Maria Ghiorghiu: Vine marele cutremur în România! appeared first on Cancan.ro.