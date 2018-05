Fratii si tatal fetitei violate si ucise in Baia Mare, audiati la politiie, dupa ce au sosit si rezultatele probelor ADN. Concluzia socanta la care au ajuns anchetatorii

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Bogdan Gabor, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX ca anchetatorii au ajuns la concluzia ca fetita nu a fost rapita, ci a mers cu o persoana pe care o cunostea.

”Sunt audiate multe persoane, rude, cunoscuti, inclusiv membri ai familei Esterei. Sunt 7 frati, ea a fost cea mai mica, iar tatal este si el audiat pentru ca minorii nu pot fi audiati decat in prezenta unui membru adult al familiei. Trebuie sa se stabileasca imprejurarile in care fetita a disparut din fata blocului, pentru ca nu a fost rapita. Era seara, credem ca nu putea sa mearga cu o persoana necunoscuta, ci cu una in care avea incredere. Au venit si rezultatele probelor ADN, au loc verificari. Intervalul orar la care s-a produs decesul este 21 -22”, a spus Gabor.

Estera, o fetita de 5 ani, a fost violata si ucisa luni, 30 aprilie 2018, in Baia Mare, iar criminalul nu a fost ica identificat.

