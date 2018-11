FRF il vrea pe Gica Hagi la nationala!. Iata reactia managerului tehnic al FC Viitorul

În urma articolului “MUTAREA anului: FRF îl vrea pe Gică Hagi la națională! Ce se întâmplă cu Cosmin Contra”, publicat marți, 06.11.2018, pe site-ul Gazetei Sporturilor, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, face următoarele precizări:



- Articolul în cauză nu are nimic în comun cu realitatea, singura sa menire este de a căuta senzaționalul și de a provoca noi subiecte și dispute în fotbalul românesc.



- Am precizat, în nenumărate rânduri, că subiectul echipa națională este închis în totalitate atâta timp cât sunt acționar majoritar la un club din Liga 1 și exclud orice discuție în acest sens!



- În plus, în acest moment selecționerul Cosmin Contra face lucruri bune la echipa națională.