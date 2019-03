Frica de ’number one’. La Orban si la Dragnea

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A facut senzatie expresia utilizata de presedintele Klaus Iohannis, atunci cand Rares Bogdan l-a intampinat la intrarea in pavilionul expozitional, unde urma sa aiba loc summitul PPE. Acesta i s-a adresat noii stele liberale cu apelativul „number one”. Multi au inghetat. In frunte cu Ludovic Orban. Dar si Dragnea are un „number one”. Gabriela Firea. Cu care transpira sa se impace. Dupa modelul in care Orban a transpirat pentru a-l aduce pe Rares Bogdan in PNL. Fiecare are in vedere cate un „number one”. Si fiecare se teme. Sa o luam pe rand. Rares Bogdan nu a venit in PNL dintr-un moft al lui Ludovic Orban. Ludivic Orban a fost trimis la inaintare. De catre K ...