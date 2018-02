Frig siberian in Europa, temperaturi pozitive in apropiere de Polul Nord

Polul nord google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timp ce Europa se confrunta cu un val de frig glacial, regiunea arctica are parte de temperaturi maxime record, la Polul Nord fiind inregistrata "o anomalie de 30 de grade Celsius", informeaza marti APP. In acelasi timp, suprafata acoperita cu gheata din aceasta regiune a atins cel mai mic nivel pentru mijlocul iernii de la debutul inregistrarilor, in urma cu peste jumatate de secol. Un fenomen meteorologic numit "incalzire stratosferica brusca" a provocat in apropiere de Polul Nord temperaturi egale sau peste punctul de inghet. "In termeni relativi, acest lucru inseamna o anomalie de temperatura de 30 de grade Celsius", a notat pe er Robert Rohde, om de stiinta in cadru ...