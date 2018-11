Fructul care face minuni in lupta cu obezitatea

Conform unui studiu recent al expertilor in domeniu, persoanele care vor sa slabeasca trebuie sa consume mere deoarece acestea favorizeaza dezvoltarea unor anumite bacterii in intestine.



Merele contin compusi nedigerabili ce ajuta la dezvoltarea in intestine a unor bacterii asociate cu scaderea in greutate, scrie Fox News.



Fibrele si plifenolii din mere raman nedigerate si astfel ajuta corpul sa lupte impotriva bacteriilor gasite in mancarea nasanatoasa, afirma autoarea studiului, specialista in alimentatie, Giuliana Noratto.



Astfel, mentinerea echilibrului bacterian intestinal pare a reduce inflamatia cronica, ea crescand riscul de obezitate. Intregul mecanism duce la crearea senzatiei de satietate si previne consumul unei cantitati excesive de mancare.



"Persoanele obeze au un dezechilibru intestinal. Asa ca, prin schimbarea bacteriilor din ele si prin ceea ce mancam putem preveni acumularea kilogramelor in plus", spune Noratto. In cadrul studiului, cobaii hraniti cu compusi de mere au avut, in cele din urma, bacterii intestinale similare cu cele de la cobaii fara probleme cu greutatea.



In plus, e bine de stiut ca merele intaresc sistemul imunitar, reduc riscul de diabet, de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral si scad colesterolul. Se recomanda consumul a 1-3 mere pe zi, insa acestea nu trebuie gatite deoarece polifenolii din continutul lor sunt distrusi.

