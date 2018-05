Fructul pasiunii este cel mai bun afrodisiac si previne bolile cardiace

Fructul pasiunii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fructul pasiunii sau maracuja, este orginar din America de Sud si este cunoscut pentru beneficiile sale asupra sanatatii. De la acest fruct se consuma miezul galben, dar si frunzele, considerate un bun analgezic. Consumul unui pumn de fructe furnizeaza 25% din doza zilnica recomandata de vitamina A, esentiala pentru sanatatea vederii, a pielii, regenerarea celulara si pentru reproducere. Fructul pasiunii este bogat si in vitamina C, prevenind imbatranirea prematura si asigurand eficienta sistemului imunitar. Beneficii maracuja Este eficient in astm. Potrivit studiilor, prin continutul de flavonoizi, maracuja amelioreaza simptomele celor care sufera de astm. Protejeaza tubul digestiv. Aceste fruc ...