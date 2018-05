Frumușica asta de 19 ani a avut parte de o moarte ciudata! Ce a putut sa ascunda in gura de frica polițiștilor

Avocata ”Camatarilor” & un celebru afacerist au negociat șpaga pentru judecatoare: ”Burlanca e o fata dulce…” / ”Hai sa facem sa scap subțire! Ii dau toți banii, 300.000 €…” CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, interceptările care au înfundat-o pe judecătoarea Elena Burlan, soția lui Marcel Pușcaș, plasată în arest la domiciliu de Curtea de Apel București, după ce a fost acuzată că a luat mită de la mai mulți interlopi. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă […] The post Avocata ”Cămătarilor” & un celebru afacerist au negociat șpaga pentru judecătoare: ”Burlanca e o fată dulce…” / ”Hai să facem să scap subțire! Îi dau toți banii, 300.000 €…” appeared first on Cancan.ro.

Milionari arabi și evrei s-au "batut" ca pe ringul de box cu șampanii scumpe! Mega-party-urile se țin lanț în cluburile de fițe din Capitală, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente extravaganțe care au marcat viața de noapte bucureșteană. În urmă cu câteva zile, în clubul BOA – Beat of Angels -, mai mulți petrecăreți excentrici s-au "bătut" în șampanii de zeci de

Tatal unui lautar din "brigada" lui Salam a vandalizat un Audi cu un tarnacop! Scene de-a dreptul șocante au fost surprinse, în urmă cu două zile, în Capitală. Tatăl unui instrumentist din formația lui Florin Salam a vandalizat cu târnăcopul un autoturism Audi, care era parcat în fața casei lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA,

Breaking news. L-au capturat la frontiera pe "Giani Hingheru"! Franco Kalu și Giani Hingheru sunt acuzați că, în luna martie, ar fi înjunghiat un bărbat chiar în fața Ambasadei Chinei. Episodul, de o violență ieșită din comun, a fost dezvăluit în exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul.nr.1 din România, care a prezentat,

Angela Merkel: Germania are un interes strategic in a avea relatii bune cu Rusia Germania are un interes strategic în a avea relaţii bune cu Rusia, a declarat, vineri, cancelarul german Angela Merkel, după o întrevedere pe care a avut-o cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, relatează site-ul agenţiei Tass.

Claudiu Manda afirma ca Florian Coldea a recunoscut ca audierile martorilor se faceau si in alte locatii decat sediul DNA Preşedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a afirmat, pentru Antena 3, că în timpul discuţiilor din cadrul comisiei, Florian Coldea a recunoscut că audierile se făceau şi în alte locaţii decât sediul DNA.

Simona Halep, calificata in semifinalele turneului WTA de la Roma Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.351.729 dolari, vineri seara, după ce a învins-o pe Caroline Garcia (Franţa), cu 6-2, 6-3. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat) ...

Simona Halep RAMANE lider mondial: A invins-o pe Caroline Garcia și are meci TERIBIL cu Maria Șarapova, in semifinalele de la Roma Simona Halep a învins-o pe Caroline Garcia, locul 7 WTA, într-un meci ce putea să îi ia fotoliul de lider mondial! A fost 6-2, 6-3 pentru Halep, care are un meci teribil în semifinalele de la Roma. Maria Șarapova o așteaptă pe româncă. Halep a învins-o o singură dată în carieră, la Beijing, anul tre

Avocatul Gheorghe Piperea face dezvaluiri uimitoare despre Florian Coldea și Cozmin Gușa "Gorghiu este exponenta unui grup ciudat, format din actualul ei soț, Lucian Isar, și din avocatul Piperea, care a fost consilierul lui Tudose. Lucrează într-o echipă complexă care are mai multe misiuni – printre care și atacarea lui Isărescu. Bănuiala mea este că această echipă Gorghiu-Isar-Piperea ...