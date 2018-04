Frumusete unica in lume! Cel mai nou pamant romanesc pe care nimeni nu-l poate vedea!

sacalin 700x429 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai nou pamant romanesc este de o frumusete unica in lume si nimeni nu are voie nici macar sa puna piciorul acolo, scrie greatnews.ro. Insula Sacalin este o insula nou formata, in Marea Neagra, in urma cu peste un secol si jumatate, la mica distanta de coasta romaneasca, in dreptul bratului Sfantu Gheorghe al Deltei Dunarii. Initial Insula Sacalin era formata din doua insule mai mici: Sacalinu Mare si Sacalinu Mic. Insa cu timpul cele doua s-au unit si au format o masa unitara de pamant cu suprafata de 21.410 hectare. Insula se afla in Marea Neagra, la mica distanta de coasta romaneasca, in dreptul bratului Sfantu Gheorghe al Deltei Dunarii. Pe insula Sacalin se regasesc cele mai mari colonii de ...